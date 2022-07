Suspeito foi rendido por populares até a chegada da equipe policial

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, em Sinop. Na ação, a PM apreendeu uma espingarda calibre 20 e diversas munições para o armamento.

Conforme o boletim de ocorrência, na noite de sexta-feira (15.07), os policiais militares do 11º Batalhão foram acionados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo, no bairro Chácaras de Lazer São Cristóvão. No endereço informado, os PMs encontraram o suspeito detido por populares.

De acordo com um homem, o suspeito seria seu cunhado e durante um momento de confraternização em família, os dois começaram a discutir e entraram em luta corporal. Momento em que o suspeito teria retornado para o interior da residência e voltado com uma espingarda em mãos, efetuando um disparo de arma de fogo em direção a vítima.

Imediatamente, o suspeito foi desarmado pelos outros presentes no local e foi detido por eles até a chegada da PM. Segundo as testemunhas, o suspeito seria uma pessoa muito agressiva e realizava ameaças com a arma de fogo.

Em buscas pela casa, além da espingarda calibre 20, os policiais militares também encontraram a quantidade de 26 munições de calibre 20 e outras três munições de calibre .28.

Diante da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Sinop, junto com a arma e munições apreendidas. No local foi realizado o registro do boletim de ocorrência, assim como as demais providências que o caso requer.