A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, deflagrou, na manhã desta terça-feira (19.07), a operação Gênesis para apurar atuação de uma associação criminosa envolvida com a prática de golpes pela internet.

Na operação, foram cumpridos 16 ordens judiciais, sendo 15 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Os mandados foram cumpridos em diversos bairros da Capital e em Várzea Grande.

As investigações da Delegacia de Estelionato iniciaram no mês de fevereiro, identificando o grupo criminoso associado para a prática de golpe. Durante o cumprimento das buscas, foram apreendidas dezenas de cartões bancários, aparelhos celulares, e outros itens utilizados pelo grupo na prática criminosa.

Um dos integrantes do grupo, responsável por reunir as contas bancárias para depósitos dos valores, foi identificado e teve o mandado de prisão temporária cumprido, em sua residência no bairro Despraiado em Cuiabá.

Todo material apreendido será encaminhado para a perícia e analisado pelo Núcleo de Inteligência. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no crime.