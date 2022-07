Um motorista de uma Van foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ele simular que foi vítima de um crime de roubo. O fato aconteceu na segunda-feira, dia 18, no local denominado Vale do Sonho, zona rural do município de Aripuanã, MT.

Segundo o que apuramos, o motorista chamou a Polícia Militar e disse que havia sido vítima de um ‘assalto’ e estava em uma fazenda na região do Vale do Sonho, cerca de 80 km do perímetro urbano de Aripuanã.

Uma guarnição da PM foi ao local e localizou o rapaz que disse aos policiais que veio de Minas Gerais com uma carga de mercadorias para a empresa Nexa, passou por Juína próximo da meia noite com destino a Aripuanã. Segundo o condutor, ele foi abordado por dois criminosos que estavam encapuzados e armados, e anunciaram o roubo.

Os “bandidos” tomara direção do veículo e a vítima permaneceu com eles e tomaram rumo incerto, ele contou que sofria ameaças de morte a todo instante. Ainda segundo ele, chegando em um ponto a Van não conseguiu subir uma serra e estourou os pneus e logo em seguida os criminosos fugiram entrando na mata.

O rapaz conseguiu escapar e pedir por socorro em uma fazenda.

Acontece que os policiais militares bastante desconfiados fizeram varredura e não encontraram nenhuns vestígios de outras pegadas a não ser somente da própria “vítima”. Foi nesse momento que ele começou a entrar em contradição e após entrevista acabou confessando que inventou toda história porque errou o caminho por causa do GPS, ocasionando avarias nas latarias e estourando os pneus da Van, e devido ao receio de ser responsabilizado pela empresa acabou fazendo a falsa comunicação de crime.

O motorista que não teve sua identidade revelada recebeu voz de prisão e foi encaminhado para à delegacia de Polícia Judiciária Civil de Aripuanã, para providências que o caso requer.