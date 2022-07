O governador Mauro Mendes (União Brasil) evitou críticas e lembrou que colaborou com a eleição do senador Carlos Fávaro (PSD) nas eleições suplementares de 2020. O assunto foi tratado na manhã desta quarta-feira (20), durante entrevista à rádio CBN Cuiabá. Fávaro sinalizou rompimento e pode disputar o governo pela federação Brasil de Esperança formada pelo PT, PV e PCdoB.

“Em 2018, quando eu concorri pela primeira vez ao Governa do Estado, tinha do ex-governador Jayme Campos comigo e o senador Carlos Fávaro. Em determinado momento, saiu uma pesquisa e apareceu em oitavo lugar. Eu não o abandonei, animei ele, puxei e motivei e ele acabou chegando em terceiro e conseguiu assumir. Depois a Selma [Arruda] foi cassada. Fomos até o Supremo, conseguimos adiar a eleição para ele ter mais tempo na cadeira e mostrar serviço”, disse

“O Pivetta, meu vice-governador, seria candidato, ele [Fávaro] iria ter mais dificuldade com a nossa base. Consegui convencer o Pivetta de não sair e fizemos uma série de movimentos para ajudar ele nesse cargo, mas é a consciência dele”, completou.

Mauro disse ainda que vai aguardar as definições das articulações políticas que pode garantir a candidatura de Fávaro, para então, fazer um julgamento sobre a atitude do ex-aliado. “Como governador, eu não posso falar coisas pesadas baseado em conjecturas e conversas de bastidores. Vamos esperar o tempo passar, as convenções e vamos ver qual é o cenário”.