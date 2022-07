Motorista havia sido rendido por dupla; suspeitos queriam despejar a carga e levar apenas o veículo

Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram na noite desta quarta-feira (20.07), uma carreta carregada de soja, em uma zona rural no município de Itiquira (363 km de Cuiabá).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor do veículo havia sido rendido por dois homens, um com arma de fogo e outro com faca, em um posto de combustível na região, quando estacionou com o veículo para buscar água.

Os suspeitos fizeram o homem dirigir pela BR-163 até a MT-370, no sentido à Itiquira, e durante o trajeto, a carreta foi acompanhada por outro veículo. Neste momento, os suspeitos exigiram que a vítima se desfizesse da carga, para que levassem apenas o veículo. O homem estacionou a carreta em uma plantação de milho e começou a despejar parte da carga.

O motorista conseguiu fugir dos suspeitos e correu até a sede de uma fazenda para pedir ajuda. Os militares, acionado, foram até o local informado pela vítima e localizaram o veículo. Diligências estão sendo feitas para localizar a dupla. O caminhão foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.