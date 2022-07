Essa foi a maior apreensão de droga realizada este ano na fronteira com a Bolívia, causando um prejuízo estimado em R$ 24 milhões às organizações criminosas

Uma ação conjunta do Grupo Especial de Segurança de Fronteira, Polícia Federal e Exército Brasileiro apreendeu 966 quilos de cloridrato de cocaína na região do Parque Ricardo Franco, município de Vila Bela da Santíssima Trindade (522 km de Cuiabá). Essa foi a maior apreensão de droga realizada este ano na fronteira com a Bolívia, causando um prejuízo estimado em R$ 24 milhões às organizações criminosas que atuam no tráfico de cocaína na região de fronteira de Mato Grosso com a Bolívia.

A droga foi apreendida durante patrulhamento das forças de segurança, na madrugada desta quinta-feira (21.07), com o apoio aéreo de um helicóptero do Exército Brasileiro.

A força-tarefa iniciou após as forças de segurança encontrarem três motociclistas carregando fardos em uma fazenda abandonada, próxima a região de fronteira. Na abordagem, os suspeitos abandonaram os veículos com a droga e tentaram fugir, dois deles foram presos.

No início do dia, os agentes iniciaram uma varredura na região em busca do terceiro suspeito, porém acabaram encontrando diferentes locais com outros fardos enterrados. Após a escavação, foram encontrados 27 fardos com o mesmo entorpecente localizado com os motociclistas.

Conforme o Gefron, foram apreendidos 877 tabletes de cloridrato de cocaína.

Além da carga de cloridrato de cocaína, a força-tarefa também apreendeu as três motocicletas que foram encaminhadas à sede da Polícia Federal de Cáceres (217 km de Cuiabá) juntamente com os suspeitos detidos. Ambos os suspeitos já tinham passagem por tráfico de drogas.