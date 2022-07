Um homem de 48 anos e uma mulher de 36 anos foram presos pela Polícia Militar por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação, na noite desta sexta-feira (22.07), em Sorriso. Com o casal, foram apreendidas três armas de fogo, munições e porções de entorpecentes.

Conforme o boletim de ocorrência, durante patrulhamento pelo bairro Jardim Amazonas, por volta de 21h15, a equipe do 12º Batalhão da PM encontrou um veículo HB20 branco em fundada suspeita. Os policiais militares notaram uma movimentação do motorista, que tentava esconder alguns objetos, e optaram por realizar abordagem no local.

Em revista pessoal e vistoria ao veículo, foram localizadas seis munições de calibre 12 e uma porção de substância análoga a maconha. Questionado sobre o material, o suspeito revelou possuir uma arma de fogo em sua residência e informou o endereço à equipe.

No local indicado, o suspeito entrou em contato com sua esposa e começou a chamar pela mulher falando de uma forma que aparentou estar em códigos e que causou estranheza aos policiais militares. A equipe verificou também que a suspeita estava se desfazendo de objetos e decidiram adentrar a casa para realizar buscas.

No quarto do casal, os policiais militares encontraram porções de cocaína jogadas atrás da porta e outras porções de drogas pelo local. Além disso, também foram localizadas duas espingardas, sendo uma adaptada para calibre 22 e outra de calibre 12, e uma garrucha calibre .38.

Ainda em buscas, a PM encontrou a quantia de R$ 1.200,00 em dinheiro escondido dentro de uma bíblia e uma caixa de ferramentas e bijuterias. Questionados, os suspeitos não souberam informar a origem e procedência dos produtos.

Diante da situação de flagrante, os policiais militares deram voz de prisão aos suspeitos e os encaminharam, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Sorriso, onde foi registrado o boletim de ocorrência, assim como as demais providências que o caso requer.