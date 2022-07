A droga seria transportada até o estado de Goiás.

Na manhã de hoje (28), por volta das 10 horas, a equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 2 kg de cocaína no município de Primavera Do Leste/MT em um ônibus vindo de Itaituba/PA com destino a Goiânia/GO.

Durante fiscalização, a equipe percebeu um nervosismo e respostas desconexas em relação ao motivo da viagem de uma passageira. Desse modo, ao realizar uma verificação nas bagagens os policiais encontraram dois tabletes de drogas.

Questionada sobre o ilícito, a mulher informou que entregaria o entorpecente na rodoviária de Aragarças/GO.

Diante dos fatos, a passageira foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzida para a delegacia de polícia civil de Primavera do Leste.