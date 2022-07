Ontem (28), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 6 kg de entorpecentes nas rodovias federais do estado de Mato Grosso. A primeira ocorrência aconteceu na BR 070, município de Primavera do Leste, quando um ônibus que fazia a linha Cuiabá – Barra do Garças foi parado.

Durante a fiscalização aos passageiros, a equipe policial percebeu um nervosismo de um homem, além de apresentar respostas desconexas sobre a viagem. Com isso, foi realizada uma verificação na bagagem de mão do passageiro, nada foi encontrado. Contudo, o homem tinha uma bagagem no compartimento inferior do ônibus.

Ao ser feita uma busca nesses pertences, foi encontrado cerca de 1,7 kg de maconha junto a várias linhas de costura, uma forma de tentar ludibriar a fiscalização.

Diante das informações, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste.

A segunda ocorrência aconteceu também em um ônibus, porém na cidade Poconé. Durante a abordagem ao veículo que fazia a linha Jauru – Cuiabá, os policiais notaram que uma das passageiras estava inquieta com a fiscalização e não sabia informar com exatidão os motivos da viagem.

Diante disso, foi realizada uma verificação na mochila da mulher, sendo encontrado quatro tabletes de droga, aproximadamente 1 kg de cocaína e 3 kg de pasta base de cocaína.

Questionada sobre o ilícito, a passageira afirmou que adquiriu o entorpecente em Cáceres/MT e levaria até Campo Grande/MS.

Diante dos fatos, a passageira foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia Civil em Poconé para as providências necessárias.