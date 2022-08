Resgate ocorreu durante diligência da Operação Força Total na região

Policiais militares da 26ª Companhia Independente resgataram uma pessoa de cárcere privado e prenderam seis por sequestro, formação de quadrilha, roubo e posse irregular de arma de fogo. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (05.07), em uma propriedade rural no município de União do Sul (645 km de Cuiabá).

Os policiais recuperaram uma caminhonete modelo Ford Ranger que pertence a vítima, apreenderam armas, dinheiro e diversas folhas que cheques no valor de R$ 74 mil. De acordo com informações do boletim de ocorrência, durante diligência na Operação Força Total, os militares foram acionados de um caso de sequestro contra um morador da região.

Em rodas pela região com as características dos suspeitos, os policiais se depararam com uma caminhonete, em uma estrada vicinal, com dois suspeitos de participarem do crime. Eles tentaram fugir em alta velocidade, no entanto foram detidos em seguida.

Questionados quanto a ocorrência, os suspeitos confirmaram os fatos e alegaram que o veículo pertencia a vítima. A dupla ainda relatou o local a onde o homem estava em cárcere privado e os demais integrantes da quadrilha.

Imediatamente, os policiais acionaram apoio e se deslocaram até o endereço informado. Na casa, os militares encontraram outros quatro suspeitos, sendo uma mulher, bem como a vítima.

Na residência os policiais apreenderam uma espingarda gauge 12 milímetros, uma pistola 9 milímetros, um revólver calibre .35 e três munições deflagradas. Os policiais ainda localizaram R$ 423 em espécie, diversas folhas de cheques e um rádio comunicador.

Os suspeitos, o material apreendido e a vítima foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.