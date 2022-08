A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do 3º Comando Regional, deflagrou uma nova edição da Operação Força Total, na cidade de Sorriso (400 km de Cuiabá). O lançamento ocorreu na noite desta quinta-feira (18.08), na região central da cidade. As ações policiais contam com o reforço de unidades especializadas de Sinop e de Cuiabá.

De acordo com o comandante do 12º Batalhão de Sorriso, tenente-coronel Jorge Luiz de Almeida, a operação Força Total tem como objetivo principal a manutenção da segurança pública nas ruas de Sorriso.

A operação foi programada para ser realizada após a Operação Dissidência, da Força-Tarefa composta pela Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Judiciária Civil, que cumpriu 61 mandados judiciais, sendo 30 prisões, na manhã de quinta-feira (18).

“Estamos deflagrando essa operação, em continuidade a ação da Força-Tarefa, para manter e permanecer trazendo a sensação de segurança para a comunidade local, restabelecendo a ordem pública, no município de Sorriso”, afirmou o tenente-coronel Jorge Almeida.

A operação se estende ao longo do mês de agosto, com a permanência do reforço policial composto pelas unidades especializadas do 1º e 3º Comando Regional. O policiamento ostensivo será realizado com maiores números de abordagens, buscas e checagens.

Além do efetivo do 12º BPM de Sorriso, estarão empregados na operação equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Regimento de Policiamento Montado (Cavalaria), Força Tática do 1º e 3º Comandos Regionais e a equipe de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio).