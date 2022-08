A dupla foi detida no setor J, em Alta Floresta, durante a madrugada desta segunda-feira (22), após ser denunciada por agressão e avançar sobre a guarnição da Polícia Militar que atendia a denuncia. Ambos encaminhados à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

Conforme registro da PM, por volta de 01h05 a guarnição foi acionada por um jovem de 20 anos que dizia estar sendo agredido fisicamente. No local os militares se depararam com os suspeitos, que em uma motocicleta tentaram fugir avançando contra a guarnição. Houve a necessidade de disparos de arma de fogo para conter a ação, os suspeitos não foram atingidos, apenas o veículo, que não teve o modelo informado.

Indagados sobre o motivo das agressões, um dos suspeitos afirmou que se separou há pouco tempo e que não admite que a ex tenha novos relacionamentos. O suspeito ainda fez ameaças contra a vítima. A dupla de 27 e 30 anos foi detida.