A Polícia Civil recuperou, nesta terça-feira (23), a quantia de R$ 4 mil de um homem vítima de fraude eletrônica. Ele caiu no golpe conhecido como ‘namorada de membro de facção’ e fez um pix após receber ameaças.

À polícia, a vítima contou que estava recebendo ameaças de morte em mensagens e áudio encaminhadas por um homem que se identificou como membro de uma facção criminosa.

Nas mensagens e áudios, o suspeito falava que a vítima havia mexido com a mulher de um agiota, e que ele havia recebido dinheiro para matar os dois, e exigia valores para não fazer nada de mal para a vítima.

Diante da ameaça, a vítima fez a transferência via pix, porém, no dia seguinte, o suspeito voltou a pedir mais dinheiro.

O homem procurou a polícia e fez a denúncia. Diante disso, a delegacia de Alto Araguaia entrou em contato com a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI), que, com apoio do setor antifraudes da agência bancária, conseguiu o bloqueio do valor na conta corrente.

O valor será restituído à vítima após providências de praxe junto ao banco. As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no crime.