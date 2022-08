Na noite de terça-feira (23), no km 90 da BR 070, município de General Carneiro/MT, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 195 kg de cocaína. A ocorrência aconteceu quando uma carreta foi abordada para fiscalização. Durante a abordagem, o condutor do veículo disse que não estava transportando nada e seguiria até Barra do Garças para buscar uma carga de paletes.

Questionado sobre a viagem, afirmou inicialmente ter vindo da cidade de Paredão Grande/MT, depois mudou a versão dizendo que veio de Sapezal/MT, entrando em contradição por diversas vezes, o que gerou suspeita.

Diante disso, foi realizada uma busca mais detalhada no veículo, sendo encontrado no compartimento de carga, encoberto por uma lona e madeiras, aproximadamente 180 tabletes de drogas, com um peso total de 195,1 kg de cocaína.

Perguntado sobre o ilícito, o motorista da carreta confessou ter pego a droga em Primavera do Leste/MT e que receberia uma quantia para levar até a cidade de Goiânia/GO. Além disso, foi verificado a existência de mandado de prisão em aberto contra ele pelos crimes de roubo, associação criminosa e comunicação falsa de crime.

Desta forma, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e pelos mandados de prisão em aberto, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Barra do Garças/MT para os procedimentos cabíveis.