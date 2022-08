Um motorista, 21 anos, foi preso com 50 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, no bairro Jardim Pacaembu, em São José dos Quatro Marcos (310 km de Cuiabá), na tarde desta quarta-feira, 24 de agosto.

Conforme informações do boletim de ocorrência, por volta das 16 horas, os policiais militares, em rondas ostensivas pela Rua São Salvador, identificaram o suspeito em um veículo modelo Toyota Corolla, preto, com insufilm escuro em todas as janelas do carro, incluindo no para-brisa, em atitude suspeita.

Em certo momento, ao perceber a presença dos militares, o condutor do carro saiu em alta velocidade, tentando evitar abordagem policial. No entanto, o suspeito acabou sendo detido na Avenida Mato Grosso, região central do município.

Durante abordagem, os policiais solicitaram a documentação do carro e a Carteira Nacional de Habilitação do condutor. Ele, porém, apresentou certo nervosismo e afirmou ter esquecido os documentos em casa.

Já em busca veicular, os policiais identificaram odor semelhante ao de entorpecentes, momento em que foi encontrado no porta-malas os 50 tabletes de pasta base. O condutor ainda portava uma bolsa e uma caixa térmica para armazenar as drogas.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.