Na tarde de ontem (31), no km 495 da BR 070, no município de Jangada/MT, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo de cor preta. Durante a abordagem os passageiros foram questionados sobre os produtos eletrônicos que carregavam no veículo e não souberam precisar onde pegaram e nem para onde estavam levando. Disseram ainda que não possuíam nota fiscal dos eletrônicos.

A equipe da PRF foi informada que um furto aconteceu na cidade de Denise-MT no início da manhã do dia 31 e ao entrar em contato com a Polícia Militar, foi constatado que os produtos que foram furtados nessa cidade eram os mesmos que se encontravam no automóvel com os abordados, sendo 3 televisões e uma caixa de som portátil.

Diante das informações obtidas, os ocupantes do veículo foram detidos, a princípio, pelo crime de Furto, sendo encaminhados à polícia judiciária.