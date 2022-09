Uma mulher de 48 anos, que procurou a Polícia Militar na madrugada de domingo, acusando o namorado de agressão, também foi presa. Mas ela é apontada pela PM como condutora que estava dirigindo sob a influência de álcool.



De acordo com a ocorrência, era mais de uma hora da madrugada quando a mulher chegou à Central de Operações apresentando hematomas pelos braços e ainda dizendo que levou socos do namorado e que o suspeito estava dentro do carro lá fora. Os policiais logo fizeram a detenção do homem de 39 anos, mas ao verem que a mulher dirigia uma caminhonete Triton e presentava sinais de embriaguez, a submeteram ao teste de alcoolemia que comprovou.



A mulher de 48 anos foi levada à Delegacia assim como um homem de 59 anos presos horas antes. Houve também um caso no Setor A e outro homem, de 46 anos foi preso, acusado de dirigir bêbado. Na MT-208 aconteceu um acidente. Um Strada branco bateu na traseira de um ônix de cor preta.

O motorista da Strada tentou fugir após batida, mas foi contido por populares e preso pela PM. Ele também fez teste do bafômetro que comprovou sua embriaguez. A Polícia Civil deverá fazer investigação dos casos