Dois rapazes, de 18 e 19 anos. Foram presos pela Polícia Militar de Alta Floresta, acusados de tráfico de drogas. Os suspeitos estavam em uma veículo Fiat Uno de cor branca. O carro, devido irregularidades na documentação e condutor sem habilitação, também foi apreendido.



De acordo com a Polícia Militar, o veículo apreendido foi visto primeiramente transitando pela Avenida Ludovico da Rica Neto. A viatura da PM, ao notar atitude suspeita dos jovens, sinalizou para que parassem, mas os acusados seguiram e entraram na Rua U-3, parando no semáforo.

Foi quando os militares fizeram a abordagem e logo que os rapazes saíram do carro, sentiram forte odor de entorpecente. Ao revistar o veículo, encontraram várias porções de maconha na parte da frente e depois, na parte do banco traseiro, mais porções de maconha e cocaína.



O material foi levado para a Central de Operações onde os acusados disseram onde teriam comprado e que iriam para uma festa na região de Paranaíta. O carro com emplacamento de Nova Bandeirantes e documentação atrasada, foi guinchado no dia seguinte para o pátio do Detran.



O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.