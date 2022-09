Na tarde do último sábado (10), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 25 m³ de madeira sendo transportados ilegalmente. A ocorrência aconteceu quando uma carreta foi parada para fiscalização no km 434 da BR 364, no município de Várzea Grande/MT.

Ao verificar a carga, notou-se uma grande diversidade de espécies de madeira embarcada. Devido a isso, a carga foi levada até o INDEA-MT (Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso) para uma verificação mais detalhada e a devida comparação com o Documento Fiscal apresentado pelo condutor do veículo.

Durante a verificação, os fiscais do INDEA constataram que algumas espécies de madeira que estavam carregadas no veículo não estavam relacionadas na documentação, caracterizando desta maneira a irregularidade de transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida.

Indagado sobre a situação, o motorista informou ter carregado o veículo em Rondônia e levaria a madeira até o estado de Goiás. Afirmou ainda ter acompanhado todo o carregamento da madeira e quando interpelado sobre a divergência entre a nota e o produto disse que não ter conhecimento da situação.

Ao total foram apreendidos cerca de 25 m³ de madeiras diversas, assim como o conjunto de veículos utilizados no transporte. Veículo e a carga foram levados ao IBAMA onde serão tomadas as devidas providências e ficarão a disposição para demais diligências necessárias.

O condutor do caminhão prestou o compromisso de comparecimento em juízo e foi liberado.