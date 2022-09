O pai faleceu ainda no local do acidente. Ele foi identificado como Clodoilson Souza de Oliveira. O filho precisou ser levado a uma unidade de saúde para ser sedado devido ao estado de choque

Um jovem de 20 anos matou o pai, de 56 anos, acidentalmente durante uma caçada em região de mata, em um trecho da floresta amazônica. O jovem estava na companhia de mais um primo, quando confundiu o homem com um animal. O caso aconteceu no último sábado (17), em um distrito de Santa Luzia do Pacuí, no Amapá (AP).

O pai, que veio falecer ainda no local da fatalidade, foi identificado como Clodoilson Souza de Oliveira. O filho precisou ser levado a uma unidade de saúde para ser sedado devido ao estado de choque. Conforme relatório do Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), a caçada se iniciou por volta das 21h. A Polícia Civil de Macapá investiga o caso.