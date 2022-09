A segunda etapa da Operação Lei Seca realizada neste domingo (18) em Alta Floresta foi concluída com a 07 prisões por embriaguez. Foram registrados 24 autos de infração de trânsito na operação, que é realizada de forma conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e prefeitura municipal.



A barreira para abordagens foi montada na avenida Ariosto da Riva, quando foram realizados 59 testes de alcoolemia, 15 foram autuados por embriaguez. Três CNHs recolhidas, 16 carros e 04 motos removidas para o pátio por irregularidades.

Lei Seca

Com o intuito de combater e punir os autores de infração de trânsito, o secretário do Saiop ressaltou que as operações Lei Seca também serão intensificadas em todo o Estado. As ações são coordenadas pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da Sesp e também integra a adjunta de Integração Operacional.

Fazem parte da Operação Lei Seca, profissionais do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTRAN), Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).