Elementos identificadores do veículo foram adulterados rapidamente para tentar enganar a fiscalização

Na noite de ontem (03), a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo que havia sido roubado no Rio de Janeiro há pouco mais de uma semana.

A ocorrência aconteceu na BR 364, no município de Rondonópolis, quando a equipe de plantão parou um veículo cinza para fiscalização.

Durante a verificação da documentação, o condutor do veículo foi questionado a respeito da viagem que fazia, informando que estava vindo do Rio de Janeiro com destino a Cuiabá, local em que reside atualmente. Além disso, informou ter ido a capital carioca somente para buscar o carro que acabara de comprar.

Com isso, foi realizado uma verificação mais detalhada e constatou-se que praticamente todos os elementos identificadores do veículo estavam com indícios de adulteração. Ao consultar os sistemas policiais, retornou que havia um registro de roubo para o veículo no dia 26/09/22, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Questionado sobre a situação, o homem afirmou desconhecer a procedência ilícita do veículo.

Diante dos fatos, o condutor do veículo foi detido, a princípio, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis para os procedimentos cabíveis.