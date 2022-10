As investigações iniciaram logo após a equipe da Polícia Civil ser acionada do roubo

Duas pessoas suspeitas de participação em um roubo a residência em Lucas do Rio Verde foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na segunda-feira (03.10). A ação resultou na apreensão de simulacro, munições, entorpecentes e parte dos objetos subtraídos.

As diligências iniciaram após os policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde serem acionados do roubo. Segundo informações, três pessoas armadas entraram na residência e mediante ameaças com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos objetos.

Com as informações do ocorrido, os policiais saíram na procura de informações para localizar os criminosos e recuperar os bens roubados. Logo após identificarem os possíveis envolvidos, os policiais conseguiram realizar a prisão em flagrante de dois dos suspeitos.

Na residência em que eles estavam, foram encontrados apetrechos utilizados para o roubo, como um simulacro de arma de fogo, porções de entorpecentes, uma máquina de cartão de crédito que seria utilizada para praticar extorsão pelos investigados, valores em moeda nacional, bem como munições calibre.38.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Segundo o delegado, Paulo Brambila, parte dos objetos subtraídos foram recuperados. “As diligências continuam em andamento para encontrar o resto dos objetos e prender outros envolvidos no crime”, disse o delegado.