Dois adultos foram presos e um menor apreendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão

Três pessoas, sendo uma mulher, um adulto e um adolescente, foram detidos durante mandado de busca e apreensão domiciliar cumprido pela Polícia Civil, na sexta-feira (08.10), no município de Juara, no médio-norte do estado.

Os dois maiores de idade foram atuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

A ordem judicial foram expedidas pela Terceira Vara Criminal de Juara com base em investigações da Polícia Civil no município. Além da prisão dos suspeitos, a ação resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes, um revólver, munições e dinheiro trocado característico da atividade de tráfico.

As investigações apontaram que a arma apreendida pode ter sido utilizada em dois homicídios ocorridos recentemente nesta cidade, fato este que deverá ser apurado por exames periciais.

Após a lavratura do flagrante, os adultos foram encaminhados às respectivas unidades prisionais e o adolescente será colocado em liberdade por ordem judicial.