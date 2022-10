Na noite de ontem (10), foram apreendidos mais de 300 kg de cocaína na BR 163, no município de Guarantã do Norte. A ação contou com a participação de equipes da PRF MT, PRF RO e Polícia Civil de Rondônia.

A ocorrência aconteceu quando um caminhão baú foi parado para fiscalização. Perguntado sobre a carga transportada, os ocupantes do veículo a todo momento davam informações controvérsias e aparentavam estar muito inquietos com a fiscalização.

Diante da situação, foi realizada uma verificação minuciosa por todo o veículo, momento em que foi encontrado um fundo falso na parede do baú.

Por ser de difícil acesso, foi acionado uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da região que auxiliou na abertura do compartimento falso, sendo encontrados 300 tabletes de drogas escondidos, um total de 341 kg de cocaína.

Desta forma, os indivíduos relacionados na ocorrência foram detidos, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.