Após a prisão em flagrante, o suspeito e as drogas foram encaminhados para a sede da Polícia Federal

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, na noite desta segunda-feira (10.10), em Sinop, por tráfico ilícito de drogas, durante ação integrada entre a Polícia Militar e Polícia Federal. Com o suspeito, que se identificou como membro de uma organização criminosa, foram apreendidos 30 quilos de maconha.

Por volta de 19h, a PM e PF receberam denúncias anônimas sobre uma residência de onde estaria saindo um forte odor de entorpecentes, no bairro Jardim das Violetas. De imediato, as equipes se deslocaram e realizaram o monitoramento, quando viram uma pessoa saindo do imóvel e entregando um objeto, que aparentava ser droga.

Uma equipe da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) foi acionada para se deslocar até a residência. No local, os policiais militares identificaram o odor de entorpecente e, devido à forte suspeita, adentraram a casa e abordaram o suspeito que estava no imóvel.

Em revista pessoal e buscas pela residência, os policiais do Raio encontraram 29 tabletes inteiros e dois tabletes partidos ao meio de maconha, totalizando 30 quilos.

Questionado, o suspeito afirmou ser membro de uma organização criminosa. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à sede da Polícia Federal, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.