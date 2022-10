Uma mulher apontada como líder de organização criminosa e foragida da Justiça, foi presa pela Polícia Civil, na quarta-feira (12.10), em Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá), durante cumprimento de mandado judicial.



A ação foi realizada pela equipe da 1ª Delegacia de Barra do Garças, após informações repassadas pela Delegacia de Querência (645 km a nordeste da Capital), de que a procurada estava em um ônibus intermunicipal e passaria pela região.



Com base na denúncia os policiais civis de Barra do Garças passaram a apurar os fatos, e abordaram a mulher embarcada dentro de um ônibus, com destino para a cidade de Cuiabá.

Natural de Goiás e com diversas passagens pela polícia nesse Estado, e em Mato Grosso, a suspeita responde por tráfico de drogas, tortura mediante sequestro, integrar organização criminosa, entre outros crimes.



Após a prisão, ela foi conduzida até a delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocada à disposição do Poder Judiciário.