Um racha com a participação de 30 motociclistas foi encerrado pela polícia, na tarde dessa quarta-feira (12), na MT-208, região do município de Alta Floresta. De acordo com a Polícia Militar, quatro motociclistas foram detidos.



Um motorista denunciou à polícia que o grupo estava empinando motos e quase atropelou uma pessoa. Antes da chegada da polícia, vários motociclistas foram flagrados fugindo para a cidade de Nova Monte Verde. Somente quatro deles acabaram abordados.

Duas motos estavam sem placa e três motociclistas não tinham carteira de habilitação. Eles acabaram detidos e encaminhados à Polícia Civil. Os jovens vão responder por direção perigosa em via pública.