Entre os detidos está uma adolescente de 16 anos, namorada do suspeito de tráfico

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop prendeu nesta quinta-feira (13.10) dois adultos e apreendeu uma adolescente envolvidos no comércio de entorpecentes. Na ação registrada no bairro Parque das Araras, os policiais civis apreenderam diversos tabletes de drogas, outras porções já embaladas para venda e apetrechos do tráfico.

Um suspeito já vinha sendo investigados pela equipe da Derf e um procedimento foi instaurado por tráfico de drogas para apurar a atuação dele.

Nesta quinta-feira, os investigadores da unidade especializada obtiveram a informação de que o suspeito W.S.M, de 24 anos, havia recebido um carregamento de drogas para revenda.

Em diligências na casa, o suspeito autorizou a entrada da equipe policial e assumiu que a droga encontrada era dele. No quarto do investigado foram localizadas, além dos tabletes de maconha, uma arma de fogo artesanal e uma máquina de cartão de crédito, que ele confessou que era usada para a venda dos entorpecentes.

Na residência estavam outro adulto e a namorada do suspeito, de 16 anos, que também foram conduzidos à delegacia. Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.