Na tarde da última sexta-feira dia 14, um empresário proprietário de empresa no ramo de segurança monitorada foi baleado na cidade de Juruena. A polícia civil daquele município realizava ordem de serviço quando foi informada por um policial militar do crime que ocorreu em frente a uma empresa de segurança da vítima.

Os policiais civis e militares saíram em diligências pelas ruas da cidade de Juruena, e flagraram quando um veículo Fox de cor branca em alta velocidade passava pela avenida 04 de Julho, sentido a saída para Juína, que era conduzido pelo suspeito do crime.

A polícia fez o acompanhamento do veículo Fox, cujo condutor adentrava nas ruas pela contramão, colocando a vida de pessoas em risco, e mesmo com as ordens de parada com sinais sonoros e luminosos, o suspeito insistia em continuar correndo, e em determinado momento atirou contra a guarnição policial que revidou atirando nos pneus do veículo que veio a parar somente após quando a ignição foi cortada.

Após desistir da fuga, o suspeito Ricardo Pereira Moraes, desceu do carro com as mãos na cabeça e se entregou aos policiais.

Ele estava com um ferimento na perna e contou aos policiais que atirou no empresário Vanderlei Alves Campos, devido a uma dívida que não havia sido paga, versão que será investigada pela delegacia de polícia.

No interior do veículo foram encontrados uma pistola Taurus .380 com sete munições intactas e duas deflagrada, um carregador, um aparelho de celular e R$ 5.000.00 em dinheiro e um rádio de comunicação.

Os policiais descobriram ainda que existe o envolvimento de um segundo suspeito na tentativa de homicídio do empresário, o qual após o crime fugiu a pé do local não sendo identificado, devido estar usando uma toca estilo “balaclava” e durante sua fuga roubou um veículo e o abandonou poucas horas depois as margens da MT 170, próximo a ponte do rio Águas Claras.

Informações repassadas são de que o empresário baleado foi transferido para o município de Juína.

As investigações continuam.