Na noite de ontem (16), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 22 kg de maconha que estavam em dois ônibus. As apreensões aconteceram na BR 070, no município de Primavera do Leste. As drogas estavam em dois ônibus que foram parados para fiscalização na Unidade Operacional da PRF.

Em um dos veículos fazia a linha Santarém PA - Goiânia GO, uma das passageiras apresentou muito nervosismo durante a fiscalização. Com isso, foi feita uma busca em suas bagagens e dentro havia oito tabletes de maconha, pesando cerca de 9kg.

Questionada, a mulher afirmou ter pego a droga em Novo Progresso/PA e levaria até o estado de Minas Gerais.

A outra parte do entorpecente estava em um ônibus que fazia o trajeto Sena Madureira/AC a Porto Seguro na Bahia. Um dos passageiros gerou suspeita a repassar informações contraditórias a respeito da viagem que fazia. Dianto da situação, foi realizada uma busca nas bagagens e dentro foram encontrados dez tabletes de maconha, com um peso aproximado de 13 kg.

Questionado sobre o ilícito, a passageira admitiu que sabia do entorpecente e relatou que teria pego a substância em Porto Velho - RO e que o levaria para Goiânia – GO.

Diante dos fatos, as duas mulheres foram detidas, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e forma encaminhadas à Delegacia de Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis.