Vítima foi rendida no estacionamento de um posto de combustível às margens da BR-364

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, na madrugada desta segunda-feira (17.10), três homens acusados de roubo de carga, sequestro e cárcere privado, no bairro Jardim Rui Barbosa, no município de Rondonópolis (220 km de Cuiabá).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o condutor de uma carreta carregada com madeiras foi rendido por um dos suspeitos no pátio de um posto de combustível às margens da BR-364. A vítima foi obrigada a entrar no bagageiro de um veículo Chevrolet Celta ocupado por outros dois suspeitos.

Após o roubo, a quadrilha levou o motorista e a carreta para uma casa em uma região de mata.

De acordo com o motorista, no local, ele flagrou o momento em que um dos integrantes da quadrilha escondia seu celular em cima de uma guarda-roupa. Então, em seguida, ele conseguiu enviar sua localização para empresa que restreia o veículo de carga.

Diante das informações, a Polícia Militar chegou rapidamente no local indicado e realizou o cerco na casa. Dois suspeitos tentaram fugir, mas acabaram presos.

No local, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, munições, quatro aparelhos celulares e objetos pertencentes da vítima. O veículo utilizado no sequestro também foi localizado.

Os suspeitos, os veículos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.