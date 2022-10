Após o encontro dos explosivos, uma equipe do Bope se deslocou até a cidade para fazer a destruição do material

Policiais militares da 13º Companhia Independente e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) realizaram a apreensão e destruição de cerca de 30 quilos de artefatos explosivos, na tarde desta segunda-feira (17.10), em Guarantã do Norte. O material foi localizado na noite anterior, na zona rural do município.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 22h de domingo (16) a equipe da PM recebeu denúncias de moradores de uma comunidade rural sobre o encontro de um material semelhante a explosivos, na beira de uma rodovia.

De imediato, os policiais militares foram até o local informado e confirmaram a veracidade do material.

Em seguida, foi realizado contato com os policiais militares do Bope, que, por meio dos técnicos explosivistas do Batalhão, repassaram orientações a respeito dos procedimentos de segurança a serem adotados para o recolhimento e isolamento do material.

Diante da situação, a equipe da 13º CIPM realizou o registro de ocorrência relatando a apreensão do material.

No dia seguinte, a equipe dos técnicos explosivistas do Bope se deslocou para a região, com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), e realizou avaliação e relatório técnico do material, bem como a destruição dos artefatos explosivos, em um ambiente seguro.