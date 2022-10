O Prefeito de Paranaíta Osmar Moreira e demais autoridades do Município participaram nesta segunda-feira 17 de setembro na Câmara de Vereadores, da cerimônia de troca de Comando do 4º Pelotão de Polícia Militar do Município.

Na composição na mesa de honra estavam presentes, o Coronel PM Adnilson de Arruda, Comandante do 9° Comando Regional do Estado de Mato Grosso, o Prefeito de Paranaíta Osmar Antônio Moreira, o Presidente da Câmara Adimilson Mota de Jesus, a Delegada de Polícia Judiciária Civil Drª. Paula Moreira, o Presidente do CONSEG de Paranaíta, Assis Frizon e o Major PM Junior Cleiton Araújo Cunha, subcomandante do 8° BPM.

Na cerimônia o 1° Tenente Felipe Nunes Cordeiro foi empossado, e passa a atuar no Comando do 4° Pelotão de Policia Militar de Paranaíta/MT. No evento, o Gestor Osmar Moreira destacou a importância da Corporação e a determinação dos trabalhos prestados a comunidade, ressaltando que o 4° pelotão tem realizado um constante trabalho no combate ao crime, coibindo possíveis infratores, e assim protegendo e ofertando segurança aos cidadãos paranaitenses.