Investigações da Delegacia de Juazeiro do Norte (CE) identificaram suspeitos em Cuiabá e Várzea Grande

Cinco pessoas envolvidas em golpes de estelionatos cometidos pela internet tiveram mandados de prisão cumpridos na manhã desta quinta-feira (21.10), na Operação Miqueias, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá.

Os mandados de prisão foram expedidos, com base em investigações da Delegacia de Juazeiro do Norte (CE) iniciadas no mês de maio deste ano, para apurar crime de estelionato, na modalidade do golpe do “Falso Intermediador de Vendas”.

Nas investigações, foi identificado o envolvimento de suspeitos em Mato Grosso, sendo representado pelos mandados de prisão e solicitado o apoio da Delegacia de Estelionato de Cuiabá, para cumprimento das ordens judicias.

As prisões dos investigados foram cumpridas nos bairros Planalto, Florianópolis e Paiaguás em Cuiabá, e bairro São João, em Várzea Grande. Além dos policiais da Delegacia de Estelionato, a ação contou com o apoio das equipes da Gerência Estadual de Polinter e Capturas e Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

Nome da Operação

O nome da operação faz referência ao versículo da Bíblia, Miqueias 7:5 - “Não confie nos vizinhos; nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça tenha cada um cuidado com o que diz”.