Na tarde de ontem (23), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em trabalho conjunto com a Polícia Federal realizavam fiscalização na BR 364, no município de Rondonópolis.

Ao abordar um caminhão cor prata, por estar com carga mal acondicionada e derramando sobre a via, o motorista foi questionado sobre a procedência da carga, local de embarque e destino, perguntas as quais não soube responder apresentando demasiado nervosismo e respostas desconexas.

Diante da situação as equipes resolveram conduzir o veiculo e motorista até uma unidade da PRF para realizar uma fiscalização mais aprofundada.

Durante as buscas foram encontrados diversos fardos e tabletes de cocaína ocultados em meio a carga.

Após a localização do material entorpecente, o motorista prontamente assumiu que carregou a droga em Nova Mutum/MT e que levaria toda a carga ilícita a cidade de Santos/SP

O indivíduo foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado juntamente com o material à Polícia Federal em Rondonópolis/MT.

Somados, o prejuízo para o crime organizado passa dos R$ 120 milhões de reais.