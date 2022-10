Militares identificaram um homem e um menor trafegando em uma motocicleta em atitude suspeita

Policiais militares do 12º Batalhão prenderam, neste domingo (23.10), um homem de 21 anos e apreenderam um adolescente de 16 anos, por tráfico ilícito de drogas e corrupção de menor, no bairro Industrial em Sorriso. Durante ação, foram encontrados cinco tabletes de maconha, um de cocaína e uma sacola grande com a mesma substância.

Segundo informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento na rua Tangará, por volta das 23 horas, os militares encontraram os homens em atitude suspeita transitando em uma motocicleta modelo Honda Fan 150, azul, que ao visualizar a equipe demonstraram nervosismo.

De acordo com o registro policial, um dos suspeitos portava uma mochila preta. Assim que os militares realizavam abordagem, foram encontrados os entorpecentes.

Os suspeitos não informaram a origem da droga. A dupla e os entorpecentes foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.