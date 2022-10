Aproximadamente 50 quilos de entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Civil, na tarde de terça-feira (25), em ação da Delegacia de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá). A droga, dividida em tabletes e porções de menores de maconha e pasta base de cocaína, foram localizadas em uma chácara na zona rural da cidade.

As diligências iniciaram após a equipe de investigadores da Delegacia de Lucas do Rio Verde receber informações de que na propriedade era utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

Com base nas informações, os policiais iniciaram o trabalho de monitoramento da chácara, constatando a atividade de tráfico no local e resultando na apreensão da grande quantidade de entorpecentes em diligências realizadas na terça-feira (25).

No momento da ação policial, os suspeitos que estavam no local, fugiram entrando em uma região de mata. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Paulo Brambila, as equipes policiais continuam em diligências para localizar o responsável pelo entorpecente apreendido.