Na tarde de ontem (25), na BR 364, município de Cuiabá-MT, a Polícia Rodoviária Federal realizava uma abordagem a um ônibus linha Várzea Grande - Aparecida de Goiânia.

Durante a fiscalização com todos os passageiros foi verificado pela equipe duas mulheres que apresentaram bastante nervosismo com a presença da equipe policial, entrando em contradições quanto as perguntas realizadas pela equipe.

Diante as informações desconexas apresentadas pelas passageiras bem como nervosismo a equipe optou por vistoriar as malas com auxílio do cão farejador, sendo localizado em uma delas 9 kg de cocaína e aproximadamente 3 kg de maconha.

Questionada sobre a substância, as passageiras informaram que foram contratadas para transportar as drogas da cidade Porto Velho/RO até a cidade de Goiânia/GO.

Diante os fatos, ambas mulheres foram conduzidas até a Polícia Judiciária, em tese pelo crime de tráfico de drogas.