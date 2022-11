Um homem de 36 anos foi preso na Rua H-10, Setor Industrial, em Alta Floresta. A prisão aconteceu no domingo de eleições, mas a motivação não foi o pleito e sim, que o cidadão ao ser ter sua vida pregressa levantada no sistema, teve o nome na lista de pessoas com mandado de prisão em aberto.



A PM chegou até o preso por nome Romário, durante ocorrência de trânsito em que um jovem foi flagrado com uma motocicleta pela avenida e entrou em uma via na contramão de direção e tentou fugiu da guarnição, mas numa rua, depois de perseguição, acabou caindo e foragiu.

A Polícia Militar, no entanto, através da placa da moto chegou até a proprietária e na casa estava o procurado da Justiça. Ele foi preso e encaminhado à Cadeia Pública.