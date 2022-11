As máquinas utilizadas no plantio de grãos foram apreendidas em uma propriedade rural em Vila Rica

Maquinários agrícolas, avaliados em mais de R$ 1 milhão, foram apreendidos pela Polícia Civil de Mato Grosso, nesta sexta-feira (04.11), na zona rural de Vila Rica, em ação da Delegacia Regional e Municipal de Confresa (1.160 km a nordeste de Cuiabá), em apoio a Polícia Civil do estado de Tocantins.

A ação tinha o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Escrivania Criminal de Miranorte (TO) para resgate do maquinário produto de apropriação indébita no referido estado.

As investigações, realizadas pela Polícia Civil de Tocantins, iniciaram após a comunicação dos crimes de falsificação de documentos e falsidade ideológica, que resultaram na apropriação indevida do maquinário.

Com informações sobre paradeiro das máquinas no estado de Mato Grosso, foi representando pelo mandado de busca e apreensão, que foi deferido pela Justiça. Após troca de informações entre as Polícias Civis de TO e MT, a ordem judicial foi cumprida nesta sexta-feira (04), pelos policiais da Delegacia Regional e Municipal de Confresa, em uma propriedade rural em Vila Rica.

No local, foram apreendidos vários maquinários agrícolas utilizados no plantio de grãos e que serão restituídos ao proprietário. O suspeito que estava indevidamente com as máquinas responderá pelos crimes de apropriação indébita e falsificação de documentos praticados no estado de Tocantins.

O alvo da operação já havia sido preso recentemente, em ação da Delegacia de Confresa, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, ocasião em que foram apreendidas várias armas em sua propriedade.