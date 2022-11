Suspeito foi detido antes de negociar a venda dos animais, furtados de uma fazenda

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam um homem de 45 anos por receptação e uso de documento falso, na tarde desta terça-feira (08.11), na zona rural de Várzea Grande. Na ação policial, foram recuperadas 80 cabeças de gado bovino, furtadas de uma fazenda, em Acorizal, que o suspeito estaria negociando a venda.

Conforme o boletim de ocorrência, as equipes do 4º BPM receberam informações sobre um suspeito, que estaria negociando a venda de uma grande quantidade de gado bovino, supostamente furtado, em Acorizal. Segundo a denúncia, ele estaria a caminho do local, onde os animais estavam confinados, em um veículo Honda HRV.

Em diligências, um veículo com as mesmas características, e ocupado por duas pessoas, foi abordado nas proximidades da rodovia dos Imigrantes. Ao serem questionados, os homens entraram em contradição. Enquanto o passageiro afirmou que estava indo conhecer algumas cabeças de gado, o suspeito (motorista) negou os fatos.

Os policiais militares continuaram as indagações, notaram que o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica e identificaram uma localização suspeita, onde o homem afirmou ter uma quantidade de gado.

A equipe se deslocou até o endereço e encontraram uma testemunha, que se apresentou afirmando que o suspeito teria entrado em contato anteriormente, pedindo-o para alugar o pasto para os animais que ali se encontravam. A testemunha revelou ainda que o suspeito teria se apresentado com documentação e nome diferentes, fato comprovado por meio de fotos.

Na sequência, o suspeito confessou que o gado era produto de crime, dizendo não ter participado do furto, mas que estaria negociando a sua venda, a mando de uma outra pessoa. Foi feito contato com as vítimas do crime em Acorizal, que reconheceram os animais que estavam no pasto.

Diante dos fatos, o criminoso recebeu voz de prisão pelos crimes citados e foi encaminhado à Central de Flagrantes, para registro do boletim de ocorrência e demais providências. Os animais recuperados foram devolvidos às vítimas.