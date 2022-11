Os entorpecentes estavam guardados dentro de uma residência, no bairro Nova Esperança

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional realizaram a apreensão de 323 tabletes de substância análoga a maconha, na tarde desta quarta-feira (09.11), em Cuiabá. Na ação, um homem de 37 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Conforme o boletim de ocorrência, durante diligências no bairro Nova Esperança, a equipe da Força Tática foi abordada por um cidadão que informou sobre um ponto de venda de drogas na região. Segundo o denunciante, um suspeito estaria entregando tabletes de entorpecentes para outras pessoas.

Os policiais militares se deslocaram até o endereço informado e encontraram alguns suspeitos, que fugiram ao visualizar a viatura da Força Tática. Foi feito acompanhamento aos homens, sendo que um deles foi localizado dentro de um veículo.

Em revista pessoal e vistoria veicular, os militares encontraram cinco tabletes e porções grandes de maconha. Questionado, o suspeito disse que seria integrante de uma organização criminosa e que teria função de guardar e distribuir as drogas. O homem ainda informou que havia maior quantidade de entorpecentes dentro de sua casa.

A equipe da Força Tática se encaminhou até a residência do suspeito e realizou buscas no local, onde foram encontrados o restante do entorpecente apreendido, cadernos de anotações e balanças de precisão.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Capital, junto com o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.