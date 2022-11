Policiais militares da Força Tática do 3º Comando Regional prenderam quatro homens e duas mulheres por porte ilegal de arma e tráfico ilícito de drogas, na noite desta sexta-feira (11.11), em Sorriso. Com os suspeitos, a PM apreendeu três armas de fogo, munições e porções de entorpecentes.

Durante patrulhamento pelo bairro Jardim das Acácias, por volta de 23h, a equipe da Força Tática se deparou com um Corsa de cor preta, ocupado por dois homens. O veículo foi identificado por possuir as mesmas características de um carro que teria sido utilizado em um homicídio ocorrido na cidade, durante a semana.

Os suspeitos empreenderam fuga ao visualizarem a viatura policial, sendo detidos após breve acompanhamento. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com a dupla. Ao serem questionados sobre a participação nos homicídios, os homens negaram envolvimento e afirmaram que pegaram o carro emprestado, no bairro Kayabi, e que o proprietário estaria naquele local.

Na sequência, as equipes policiais se deslocaram ao endereço informado e, ao se aproximarem, flagraram alguns indivíduos tentando fugir da residência. De imediato, os policiais militares realizaram cerco e conseguiram deter os outros suspeitos, sendo dois homens e duas mulheres.

Foram realizadas buscas no interior da residência, onde foram localizadas duas pistolas (calibre .40 e calibre .380), um revólver calibre .38 e cerca de 50 munições para os armamentos. Também na casa foram encontrados porções grandes de substância análoga a maconha, porções pequenas de cocaína e quantia de R$ 1.470,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia da cidade, junto com todo o material apreendido, para registro do boletim de ocorrência e as demais providências que o caso requer.