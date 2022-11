A vítima perguntava o porquê do suspeito fazer aquilo com ela e ele dizia que praticava o mesmo com os filhos dele

Uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de nove anos levou a equipe da Delegacia da Polícia Civil em Sorriso a prender em flagrante na sexta-feira (11.11) o tio da menor, de 45 anos, pelo crime de estupro de vulnerável.

Conselheiras tutelares procuraram a equipe do Núcleo de Atendimento à Mulher, Criança e Idoso da delegacia após receber comunicação da escola onde a criança estuda, de que ela sofreria abusos sexuais por parte do familiar. A equipe do conselho foi à residência da vítima para orientação e retirada da vítima do ambiente de vulnerabilidade e, ao conversar com a mãe da criança, ela ficou em choque pois, aparentemente, o suspeito tratava bem a criança e nunca desconfiou dos abusos. O tio morava na mesma casa que a vítima.

A criança, espontaneamente, relatou à mãe o que ocorria, que o tio praticava os abusos e também mostrava a genitália a ela. A vítima perguntava o porquê do suspeito fazer aquilo com ela e ele dizia que praticava o mesmo com os filhos deles, um casal de crianças. A menor relatou ainda que viu o tio fazendo a mesma coisa com sua irmã, de cinco anos e não contou antes à mãe o que ocorria porque o familiar a ameaçou.

Tão logo foi comunicada sobre a gravidade da situação, a delegada Jéssica Assis determinou diligências para localizar o suspeito, que foi preso em flagrante em seu trabalho, no centro da cidade de Sorriso. “Há cristalina caracterização do estado de flagrância diante dos fatos mencionados pela vítima”, destacou a delegada.

Conduzido à delegacia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável encaminhado à unidade prisional de Sorriso.

“Ao que tudo indica, é um caso de um abusador em série. Encaminhamos representação para que todas as crianças sejam ouvidas em depoimento especial, com equipe psicossocial, a fim de não causar revitimização”, explicou a delegada.

A Polícia Civil encaminhou à 2a Vara Criminal da Comarca a representação pela conversão do flagrante em prisão preventiva.