Círio Ricardo da Silva Roberto, 30, foi assassinado com golpes de faca, na noite de segunda-feira (15), em uma fazenda, na zona rural de Peixoto de Azevedo. O autor do crime, de 32 anos, que é seu colega de trabalho, foi preso em flagrante.

Polícia foi acionada por volta das 21h pelo gerente da fazenda. Ele relatou que dois dos funcionários tiveram uma discussão e que um deles foi esfaqueado, não apresentando mais sinais vitais.

Quando a equipe chegou, constatou os fatos. Círio estava caído no chão, com um ferimento de faca na altura do peito. Testemunha contou que a vítima trabalhou normalmente na segunda e que, ao ir para o alojamento, começou ingerir bebida alcóolica.

Ele começou a ficar bêbado e acabou entrando em discussão com um dos colegas de trabalho. Além do bate-boca, iniciaram uma briga física, com socos e pontapés. Em determinado momento, o suspeito tentou parar com a briga, mas sem sucesso.

Testemunha narrou ainda que o suspeito pegou uma 'peixeira' e desferiu um único golpe no peito da vítima, que ainda tirou a faca e tentou revidar, mas acabou caindo por conta do ferimento. A morte foi confirmada em seguida.

Suspeito recebeu voz de prisão no local, não esboçou nenhuma reação. Caso será encaminhado à Polícia Civil.