Policiais militares da 26º Companhia Independente prenderam, na noite desta segunda-feira (14.11), três homens, de 20 e 22 anos, por formação de quadrilha, furto e tráfico ilícito de drogas, no bairro Jardim Lisboa, no município de Sinop.

Durante ação, os militares recuperaram uma motocicleta modelo YBR Factor, apreenderam 23 porções de substância análoga à maconha, um simulacro de arma de fogo, 2 notebooks, dois relógios de pulso, uma caixa de ferramentas, uma balaclava e R$ 317 em espécie.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, durante patrulhamento de rotina, os militares se depararam com dois homens, saindo de um conjunto de kitnet, em uma motocicleta, em atitude suspeita.

Ao perceberam a presença da polícia, o suspeito que estava na garupa saltou do veículo e saiu pulando os muros das residências vizinhas. O homem chegou até o telhado de uma das casas, quando caiu e foi preso em seguida.

Já o condutor da moto foi detido ainda no veículo. Os militares ainda identificaram que se tratava de uma motocicleta furtada e que estava sem a placa.

Aos militares, a dupla disse que residia com um terceiro suspeito. No endereço apontado pela dupla, os policiais encontraram outro homem que estava saindo da casa com uma mochila nas costas e algumas porções de entorpecentes.

Durante varredura na casa, a polícia encontrou várias porções de maconha, ferramentas, notebooks, relógios e dinheiro supostamente oriundo do crime organizado.