Um casal foi preso pela PM fugindo para Nova Ubiratã e mais três presos pela Polícia Civil em Sorriso

Cinco envolvidos em um homicídio ocorrido na madrugada de terça-feira (15.11), em Sorriso, foram presos em flagrante, após horas de diligências realizadas pelas Polícias Civil e Militar. Três suspeitos foram presos pela equipe da Delegacia de Sorriso e um casal detido pela PM, em Nova Ubiratã.

José Neves da Silva, 36 anos, foi encontrado morto, em uma rua do bairro Boa Esperança. O corpo estava enrolado em um cobertor e uma rede. A vítima estava sem camisa, com duas perfurações no pescoço e um corte no rosto, provenientes de arma branca, e tinha as mãos amarradas para frente.

Policiais da Delegacia de Sorriso apuraram que a vítima ia com frequência à residência próxima onde foi localizado o corpo, para fazer uso de drogas. O local era frequentado por diversos usuários. José foi morto dentro da casa e depois o corpo foi arrastado até a rua, onde foi encontrado.

Durante as diligências, os investigadores chegaram à localização de um suspeito que auxiliou na fuga das pessoas que teriam cometido o assassinato. O homem de 51 anos informou aos policiais civis que emprestou sua conta bancária para que um dos suspeitos recebesse um dinheiro para fugir.

Com essa prisão, foram identificados os demais envolvidos no homicídio. Um casal foi preso pela Polícia Militar em Nova Ubiratã. O homem de 25 e a mulher de 40 anos, foram encontrados, andando, na MT-242, entre Sorriso e Nova Ubiratã. O homem confessou que matou José com a ajuda de mais duas pessoas e teria cometido o crime porque a vítima furtou entorpecentes dos suspeitos.

Mais dois suspeitos foram presos pela Polícia Civil em Sorriso e indicaram o local onde esconderam a faca utilizada no crime.