Um criminoso com extensa ficha criminal e procurado da Justiça, foi preso pela Polícia Civil, na quinta-feira (17.11), em Alta floresta, região norte do Estado. A ação foi realizada pela equipe da Divisão Especializada em Roubos e Furtos, da Delegacia de Polícia do município.

O suspeito de 30 anos estava com a prisão preventiva, decretada pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, pelo crime de furto. O mesmo foi condenado ao cumprimento de pena de mais de 6 anos de reclusão, porém ele estava no regime semiaberto e continuava praticando os delitos.

Conforme apurado, atualmente tramita na Delegacia de Polícia contra o suspeito, onze procedimentos instaurados que estão sob investigação. O homem também é réu em quatro ações penais que seguem em curso na Vara Criminal da Comarca local.



Após ser abordado, o foragido foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.