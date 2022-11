A operação cumpriu mandados no distrito de Taquaruçu do Norte e na cidade de Machadinho d'Oeste, em Rondônia

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Colniza, cumpriu na quinta-feira (17.11), 11 mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo investigado pelos crimes de ameaça e associação criminosa para tomar áreas de parceleiros de terras da região.

Seis mandados de prisão da Operação Pacificare foram cumpridos no distrito de Taquaruçu do Norte, em Colniza, e na cidade de Machadinho d’Oeste, em Rondônia.

No distrito de Colniza, também foram cumpridas cinco buscas que resultaram na apreensão de armas de fogo e munições, além de aparelhos celulares. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

A investigação apurou que os envolvidos praticavam ameaça contra parceleiros de terras para a tomada de áreas na região de Taquaruçu do Norte.

Durante a operação, um dos alvos de mandado de prisão reagiu à abordagem. Ele estava armado com uma espingarda 12 e foi a óbito após entrar em confronto com os policiais.

Os alvos da operação responderão pelos crimes de associação criminosa, ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

A operação contou com apoio das demais delegacias da regional de Juína - Aripuanã, Juara, Juína e Porto dos Gaúchos, além do Grupo de Operações Especiais (GOE). Em Rondônia, o cumprimento dos mandados contou com apoio da Delegacia de Machadinho d'Oeste.